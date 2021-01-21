СБУ на страже безопасности украинской границы: в госбюджет доначислено более 2,5 млрд. гривен таможенных платежей

В течение 2020 благодаря принятым Службой безопасности Украины мерам в госбюджет доначислено более 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Всего изъято предметов контрабанды и выявлено нарушений таможенных правил на сумму 510 000 000 гривен.

В прошлом году по материалам СБУ также сообщено о подозрениях 53 работникам таможни, 31 пограничнику и 10 контролирующим границу лицам. Осуждено 12 работников пограничной службы и 4 работника таможенной. По ст. 201 (Контрабанда) Уголовного кодекса Украины приговоры получили 36 человек.

Также в рамках отработки сводными мобильные группы сотрудников СБУ на государственной и таможенной границах Украины продолжают выявлять и и пресекать постоянные коррупционные схемы и механизмовы незаконного ввоза в Украину контрабанды и грузов, которые грозят экономическому потенциалу страны и наносят критические потери госбюджету.

Кроме того, СБУ также принимает меры по выявлению и предупреждению попыток иностранных спецслужб, организованных преступных группировок и отдельных лиц использовать украинских таможенников и пограничников для осуществления деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

Сейчас отработки проводится в Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской, Донецкой и Луганской областях.

Агентство Телевидения Новости