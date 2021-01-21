"Ювентус" выиграл Суперкубок Италии. Ролналдо стал самым результативным футболистом в мировой истории

Уникальный рекорд португальского форварда итальянского "Ювентуса".

Состоялся матч за Суперкубок Италии. Туринский "Ювентус" взял верх 2:0 над неаполитанским "Наполи" и в 9-й раз стал обладателем этого трофея. Криштиану Роналдо на 63-й минуте открыл счет. Альваро Мората на 90+5-й - удвоил. Между этими голами Инсинье из "Наполи" не реализовал пенальти, пробив мимо цели.

Гол Роналдо стал для него 760-м в официальных матчах. Теперь Роналдо - единоличный рекордсмен. У экс-форварда сборных Чехословакии и Австрии Йозефа Бицана 759 голов, у бразильца Пеле - 757 голов в официальных матчах.





Агентство Телевидения Новости