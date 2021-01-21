В Харькове грабители напали на женщину: нападавших задержали

В Харькове правоохранители задержали двух мужчин за совершение разбойного нападения на женщину, которое произошло вечером 20 января.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 20:00 у дома в переулке Почтовом злоумышленники схватили 22-летнюю харьковчанку за шею и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели ее деньгами, двумя мобильными телефонами и тремя банковскими карточками.

За считанные часы правоохранители задержали одного из нападавших, 20-летнего местного жителя. А потом задержали и второго соучастника. Им оказался 20-летний гражданин Нигерии.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости