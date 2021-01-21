Снова в школу: 25 января в Харькове начинается полноценный учебный процесс

Полноценные занятия у школьников возобновятся в Харькове в понедельник, 25 января. Сразу после завершения строгого карантина. Большинство родителей, хотя и переживают относительно здоровья детей, но с нетерпением ждут, когда их потомки снова сядут за парты. Отмечают, что дети засиделись дома, поэтому нуждаются в общении со сверстниками и уроках с учителями вживую.

Любовь

Я считаю, что нужно идти в школу, в садики, потому что общение - это очень важно

Юрий

Они тут учатся, там учатся, пусть ходят. А то дома засиделись уже. Вот как раз еще мороз спадет, будет замечательно вообще.

Засиделись, спрашиваю, что лучше - удаленка либо дома сидеть, иногда говорят, что и в школу ходить – «проветриться», не помешало бы. А нам - тем более.

На период локдауна ученики младшей школы были на дополнительных зимних каникулах, а средняя и старшая школа - учились в онлайн-формате.

Сейчас, подчеркивают в городском Департаменте образования, в школах готовятся к возобновлению учебного процесса в обычном режиме - связываются с родителями, уточняют расписание занятий и проверяют температурный режим в классах.

Ольга Деменко, директор Департамента образования горсовета Харькова

Ми будемо моніторити температурний режим, виявляти, які проблеми є із опаленням. По-друге, з підїздними та підходами. Розчистити доріжки, є багато питань господарчих, є питання з організації відновлення навчального процесу. Звичайно, з орагнізації харчування

В городском Департаменте образования отмечают, что дистанционное обучение - удовлетворительная форма только для старшеклассников. Ведь они могут больше уделять внимания предметам, которые необходимы для внешнего независимого оценивания и поступления в вуз.

А вот для остальных школьников - онлайн-формат неэффективен, отмечают педагоги, и не может заменить уроки в классе. К восстановлению обучения готовятся и в области.

Чиновники говорят - строгий карантин и закрытие общеобразовательных учреждений положительно повлияло на динамику распространения коронавируса.

Геннадий Бондарчук, и.о. директора Департамента здравоохранения ХОГА

Продовження шкільних канікул теж дало позитивний результат. Тому що діти - це бессимптомні носії, і найбільше спілкуються між собою. Переносять бабусям і дідусям, які в результаті тяжко хворіють.

По словам руководителя Департамента образования Харьковского горсовета, улучшилась ситуация с заболеваемостью школьников и педагогов в городе. Сейчас лечатся от COVID-19 36 учителей и 31 ребенок, сообщила Ольга Деменко.

Агентство Телевидения Новости