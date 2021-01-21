Подробности с места пожара с 15-ю погибшими на Залютино

Этот двухэтажный дом на Залютино еще сегодня днем ​​позиционировался, как дом престарелых "Золотое время". И, вот в нем на втором этаже произошел смертельный пожар. Жители были обречены, хотя и люди, живущие рядом, прибежали на помощь, когда увидели, что происходит.

Ксения, жительница Залютино:

Это кромешный ад был. Вы не представляете, что тут творилось. Здесь просто было всё в дыму. Люди и кричали, я вам передать не могу. Какой-то кошмар. Особенно, когда ты понимаешь, что это не фильм. Это живые люди. А ты сталкиваешься с этим впервые. Это шок, это паника, и что делать.

Елена, жительница Залютино:

Их выносили все на снег. Голых, в памперсах. Это люди недвижимые. На одеялах выносили. У кого что было - все соседи - одеяла, одежду - там вся куча лежит. Мы подкладывали. Укрывали. Люди босиком. На ноги себе ставили, чтобы не стояли на земле.

Сообщение о возгорании поступило на телефон 101 в 15 часов и 3 минуты.

Игорь Лупандин, представитель управления ДСНС в Харьковской области:

В цьому будинку розташован хоспіс, тобто мається на увазі будинок для людей похилого віку, які тут знаходились. Тому й була направлена така кількість наших відділень - на автоцистерні, як я вже казав, 8 відділень, і два відділення на автодробині. В 16 годин 14 хвилин пожежа була локалізована. І в 16 годин 53 хвилини пожежа ліквідована.

Но профессиональная работа пожарных уже была не в состоянии спасти жизни. Те люди, которые находились на втором этаже, задохнулись и сгорели.

Юрий Шпарага, директор департамента социальной защиты населения ХОГА:

Тут проживало 33 особи. 15 з них загинуло. Частину людей - тих, що вцилили, відправлено до медичних закладів міста Харкова. В інтернатних закладах Харківської області підготовлені місця для термінового розселення тих людей, що потребують допомоги.

Итак, официально подтверждена гибель 15-ти жителей этого учреждения для пожилых людей. Еще пятеро госпитализированы. Еще шестеро пострадали, но не нуждались в госпитализации. Кстати, сам этот частный дом престарелых работал, по словам исполняющего обязанности мэра Харькова, незаконно.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова:

Можно назвать это хосписом, можно домом престарелых. Сути это не меняет то, что этот объект совершенно незаконен, это однозначно. И то, что будут проведены проверки - совершенно однозначною И то, что будет жесткое реагирование всех правоохранительных органов, прокуратуры. Мы только что говорили об этом - это тоже однозначно.

Чрезвычайная ситуация государственного уровня. Именно так квалификована эта трагедия. Открыто производство по статье нарушение требований пожарной безопасности. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области:

На даний час встановлено власника часного пансіонату - будинку. Встановлено завідуючого. І встановлені працівники, які там працювали. Всі доставлені до місцевого відділу поліції. До слідчого управління. Слідчими, оперативниками, прокурорами проводяться з ними слідчі дії.

ГБР начало уголовное производство по статье служебная халатность. Специалисты также устанавливают причину пожара. По предварительно версии огонь начался от неисправного электронагревательного прибора. Пятница, 22 января, объявлена ​​в Харькове днем ​​траура по погибшим в этом пожаре.

Агентство Телевидения Новости