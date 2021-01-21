В Харькове 22 января объявлено днем траура из-за пожара в доме престарелых

На завтра, 22 января, в Харькове объявлен траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

«В связи с пожаром, который привел к многочисленным человеческим жертвам, 22 января объявлено днем траура в городе Харькове», - сказано в сообщении.

В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Агентство Телевидения Новости