Байден убрал кнопку вызова диетической колы, которую установил Трамп

Президент США Джо Байден продолжает обживаться в Овальном кабинете Белого дома и постепенно избавляется от всего, что может напомнить о его предшественнике.

После смены портретов, штор и ковров, Джо Байден избавился и от специальной кнопки, которой Трамп требовал подать ему диетическую колу.

"Джо Байден убрал из Овального кабинета кнопку вызова диетической колы. У Трампа под это дело было специальное устройство: нажимаешь — и сотрудник приносит любимый напиток. Байден от такой роскоши решил отказаться", — рассказали журналисты.

Источник: kurs.com.ua/

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