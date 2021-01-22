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Байден убрал кнопку вызова диетической колы, которую установил Трамп

Байден убрал кнопку вызова диетической колы, которую установил Трамп

Президент США Джо Байден продолжает обживаться в Овальном кабинете Белого дома и постепенно избавляется от всего, что может напомнить о его предшественнике.

После смены портретов, штор и ковров, Джо Байден избавился и от специальной кнопки, которой Трамп требовал подать ему диетическую колу.

"Джо Байден убрал из Овального кабинета кнопку вызова диетической колы. У Трампа под это дело было специальное устройство: нажимаешь — и сотрудник приносит любимый напиток. Байден от такой роскоши решил отказаться", — рассказали журналисты.

Джо Байден убрал из Овального кабинета кнопку вызова диетической колы

Источник: kurs.com.ua/

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