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В Харьковской области за сутки - 300 новых случаев коронавируса, умерли 14 заболевших
В Харьковской области за сутки выявили 300 новых случаев заболевания коронавирусом.
Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 75970 инфицированных COVID-19.
Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1304 человек, за минувшие сутки умерли 14 заболевших.
При этом 64553 заболевших уже выздоровели (224 из них – за прошлые сутки), 10113 человек еще болеют, причем 62 заболевших сейчас находятся в активной фазе заболевания.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 302 человек.
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