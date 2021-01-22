В Харьковской области за сутки - 300 новых случаев коронавируса, умерли 14 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 300 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 75970 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1304 человек, за минувшие сутки умерли 14 заболевших.

При этом 64553 заболевших уже выздоровели (224 из них – за прошлые сутки), 10113 человек еще болеют, причем 62 заболевших сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 302 человек.

Агентство Телевидения Новости