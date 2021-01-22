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По делу о смертельном пожаре в Харькове задержан еще один человек

По делу о смертельном пожаре в Харькове задержан еще один человек

Правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове: еще задержана жена арендатора здания, которая фактически управляла заведением.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Ранее сообщалось о трех задержанных по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей возникновение пожара и гибель 15 человек в доме престарелых - это владелец домовладения, арендатор дома и администратор пансионата.

Четвертая задержанная - женщина. она является директором частного предприятия. Ей инкриминируют причастность к организации нелегального частного дома престарелых. 

По информации Венедиктовой, всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Также Генпрокурор добавила, что супруги, которые организовали дом престарелых в Харькове, оценивали услуги пребывания в пансионате "Золотое время" в среднем в 15 тысяч гривен. При этом на территории рядом с пансионатом работал официально оформленный так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых.

Напомним, вчера в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших госпитализированы. По данному факту открыто уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.

Агентство Телевидения Новости

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