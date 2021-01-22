Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:55
Просмотров: 39

В Кабмине оценили результаты январского локдауна в Украине

В Кабмине оценили результаты январского локдауна в Украине

Локдаун в Украине, по предварительным оценкам, помог сдержать эпидемию COVID-19, и сейчас наблюдается плато по заболеваемости. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире Украина 24 в пятницу, 22 января.

При этом полная оценка эффективности жесткого карантина будет дана Минздравом на следующей неделе, уточнил Немчинов.

"Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - сказал министр.

Напомним, что в Украине за последние сутки выявили больше 5 тысяч новых случаев COVID-19.

Больше всего заболевших зафиксировано среди жителей Киева, а также в Запорожской и Львовской областях.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 