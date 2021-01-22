В Кабмине оценили результаты январского локдауна в Украине

Локдаун в Украине, по предварительным оценкам, помог сдержать эпидемию COVID-19, и сейчас наблюдается плато по заболеваемости. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире Украина 24 в пятницу, 22 января.

При этом полная оценка эффективности жесткого карантина будет дана Минздравом на следующей неделе, уточнил Немчинов.

"Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - сказал министр.

Напомним, что в Украине за последние сутки выявили больше 5 тысяч новых случаев COVID-19.

Больше всего заболевших зафиксировано среди жителей Киева, а также в Запорожской и Львовской областях.

Агентство Телевидения Новости