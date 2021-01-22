Трагедия на Залютино: Зеленский прибыл на место пожара

К дому престарелых, который находится на Залютино в Харькове, где в ходе пожара накануне погибли 15 человек, прибыл президент Владимир Зеленский.

Вместе с ним на место трагедии прибыли и члены комиссии по расследованию причин и обстоятельств ЧП.

Кортеж президента прибыл на улицу Нинюю Гиевскую около 11:30.

Все прибывшие зашли во двор дома.

На улице за оградительной лентой стоят люди.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, также глава заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин.

Зеленский также проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Агентство Телевидения Новости