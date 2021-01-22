Трагедия на Залютино: Зеленский прибыл на место пожара
К дому престарелых, который находится на Залютино в Харькове, где в ходе пожара накануне погибли 15 человек, прибыл президент Владимир Зеленский.
Вместе с ним на место трагедии прибыли и члены комиссии по расследованию причин и обстоятельств ЧП.
Кортеж президента прибыл на улицу Нинюю Гиевскую около 11:30.
Все прибывшие зашли во двор дома.
На улице за оградительной лентой стоят люди.
Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, также глава заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин.
Зеленский также проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.