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Футболист на 1-й минуте матча продемонстрировал навыки каратиста и получил красную карточку

Футболист на 1-й минуте матча продемонстрировал навыки каратиста и получил красную карточку

Грубейший фол.

На 36-й секунде матча 15-го тура чемпионата Катара по футболу между двумя командами из Дохи - "Аль-Сайлия" и "Аль-Ахли" в борьбе за верховой мяч в центре поля футболист "Аль-Ахли" Мохаммед Аль-Наими пошел на мяч головой, а футболист "Аль-Сайлии" Али Моханад - высоко поднятой ногой вперед. В результате Али Моханад, играющий под прозвищем Мими, угодил, словно каратист, шипами бутсы  в верхнюю часть корпуса сопериника.

Мими был удален с поля. Аль-Наими после получения медицинской помощи сумел вернуться в игру.

Сам же матч завершился вничью - 0:0.


Агентство Телевидения Новости

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