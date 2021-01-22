Смертельный пожар на Залютино: что известно о состоянии пострадавших

В Харьковском горсовете рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых в Харькове.

Так, один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо - в удовлетворительном, сообщает Укринформ.

Один из них находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

"Это мужчина после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела. Состояние стабильно тяжелое. Но мужчина в трезвом состоянии, общается с врачами. Медики делают все необходимое", - рассказали в горсовете.

Еще один пострадавший, изначально доставленный в токсикологическое отделение второй больницы, сегодня будет направлен в хоспис.

"Угроза отравления газом снята, все меры приняты, продолжается оформление документов для перевода в другое заведение", - отметили в больнице.

Остальные трое спасенных, которых после пожара направили в хоспис городской больницы №17, находятся в удовлетворительном состоянии.

Как заверили в горсовете, люди обеспечены всем необходимым.

Напомним, что накануне во время пожара в так называемом "доме престарелых" погибли 15 человек, еще пятеро пострадали, спасти удалось 13 человек. На сегодня в городе объявлен траур. Власти Харькова планируют взять на себя расходы на похороны погибших в огне.

По данным Харьковской ОГА, заведение для престарелых, где произошла трагедия, не значится ни в одном реестре.

Агентство Телевидения Новости