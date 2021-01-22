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Начальника отдела полиции на Харьковщине разоблачили на «крышевании» вырубок леса

Начальника отдела полиции на Харьковщине разоблачили на «крышевании» вырубок леса

ГБР задержало начальника территориального отдела полиции Харьковской области за получение им неправомерной выгоды в сумме 40 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что подполковник полиции вымогал у местного жителя, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тысяч гривен неправомерной выгоды за непрепятствование его предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя.

9 января 2021 по требованию полицейского, в его служебном кабинете, потерпевший передал первую часть неправомерной выгоды в сумме 20 000 гривен.

21 января 2021 работники ГБР задержали полицейского чиновника после получения им второй части определенных денежных средств в сумме 20 000 гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.


Агентство Телевидения Новости

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