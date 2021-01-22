Завтра в Украине - день траура в связи с гибелью 15 человек во время пожара в доме престарелых в Харькове
23 декабря в Украине будет объявлен днем траура в связи с гибелью 15 человек в нелегальном доме престарелых в Харькове.
Соответствующий указ подпишет президент Владимир Зеленский.
Об этом он сообщил журналистам во время своего визита на место трагедии сегодня, 22 января.
"Я подпишу указ - завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал он.
Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме на улице Нижней Гиевской, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, еще несколько пострадавших госпитализированы.
По данному факту открыто уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.
По делу задержаны четыре человека.
Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.