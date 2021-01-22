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Завтра в Украине - день траура в связи с гибелью 15 человек во время пожара в доме престарелых в Харькове

Завтра в Украине - день траура в связи с гибелью 15 человек во время пожара в доме престарелых в Харькове

23 декабря в Украине будет объявлен днем ​​траура в связи с гибелью 15 человек в нелегальном  доме престарелых в Харькове.

Соответствующий указ подпишет президент Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил журналистам во время своего визита на место трагедии сегодня, 22 января.

"Я подпишу указ - завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал он.

Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме на улице Нижней Гиевской, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. 

В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, еще несколько пострадавших госпитализированы.

По данному факту открыто уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.

По делу задержаны четыре человека.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Агентство Телевидения Новости

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