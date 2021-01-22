Закупка Украиной китайской вакцины от коронавируса: в компании Sinovac Biotech рассказали о ее эффективности

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech показала эффективность в 50,38%.

Об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор компании Инь Вэйдун, сообщае Синьхуа.

Третья фаза клинических испытаний вакцины проходила в трех странах: Бразилии, Индонезии и Турции.

"Данные клинических испытаний, полученные в этих трех странах, позволили нам укрепить уверенность в ее безопасности и эффективности", - сказал Инь Вэйдун.

Так, в Турции вакцина показала эффективность в 91,25%, в Индонезии - 65,3%. А в Бразилии, вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения. Ее общий показатель эффективности составил 50,38%.

"Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов", - заявил он, добавив, что все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергаются многократным атакам со стороны вируса.

"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.

Кроме того, он отметил, что вакцина может быть эффективной против британского штамма.

Как известно, Украина договорилась о закупке почти 2 млн доз вакцин китайской компании Sinovac.

Даты поставок пока неизвестны.

Агентство Телевидения Новости