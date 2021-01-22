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Впервые за 10 лет вратарь забил гол в матче чемпионата Испании по футболу

Впервые за 10 лет вратарь забил гол в матче чемпионата Испании по футболу

Голкиперу захотелось прославиться.

На 12-й минуте матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу между "Эйбаром" и мадридским "Атлетико" в ворота "Атлетико" был назначен пенальти.

Исполнять 11-метровый вызвался вратарь "Эйбара" Мирко Дмитрович и забил гол с "точки", открыв счет в этом матче. У Дмитровича это первый в профессиональной карьере гол, который он забил, а не пропустил. Вообще же в чемпионате Испании вратари до сих пор не поражали чужие ворота с 2011 года.

Что касается отчетного матча, Дмитрович, забив, затем дважды пропустил, и "Эйбар" проиграл 1:2.

"Атлетико" уверенно лидирует в испанской Ла Лиге, набрав 44 очка после 17-ти матчей. Ближайший преследователь - мадридский "Реал" отстает на 7 очков, да еще и провел на матч больше, чем "Атлетико".


Агентство Телевидения Новости

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