В зданиях Сервисных центров МВД на улице Шевченко ищут взрывчатку, посетителей эвакуировали

В Харькове из зданий Сервисных центров МВД, расположенных на улице Шевченко,26 и Шевченко, 62, эвакуировали посетителей.

Об этом сообщили АТН очевидцы.

По их словам, около 14:20 людей из помещений вывели из-за информации о заложенной взрывчатке.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области данную информацию подтвердили.

На месте работают правоохранители.

Подробности уточняются.

Агентство Телевидения Новости