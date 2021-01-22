В МВД объяснили, почему не удалось спасти людей во время пожара в Харькове

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что во время тушения пожара в доме пожилых людей в Харькове не удалось спасти 15 человек из-за того, что они находились на втором этаже и были маломобильными или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами, в то же время огонь распространялся очень быстро.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил главе государства Владимиру Зеленскому во время осмотра места трагедии.

Яровой доложил об обстоятельствах чрезвычайной ситуации, ходе спасения людей и ликвидации пожара. По его словам, информация о возгорании поступила в 15:03.

"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в доме могут находиться пожилые люди. К месту были направлены подразделения ГСЧС в достаточном количестве для того, чтобы выполнить задачи по тушению и спасению людей. По прибытию в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. Из окон было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горело перекрытие между первым и вторым этажами», – рассказал Яровой.

На месте пожара работало 13 единиц техники и 50 спасателей.

Во время тушения пожара были спасены 9 человек, их госпитализировали.

"Но, к сожалению, на втором этаже были обнаружены погибшими 15 человек", – добавил он.

«Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?» – спросил президент.

На это Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально, за их содержание платили родственники.

Президент также пообщался с местными жителями, которые живут по соседству с домом, который сгорел. Они рассказали о том, как давно функционировал этот дом, и какие шаги пытались осуществить для прекращения его деятельности, а также о вчерашних событиях.

Напомним, 21 января в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, пятерых пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полицейские решают вопрос о задержании владелицы дома, в котором произошел пожар.

В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом был нелегальным.

Агентство Телевидения Новости