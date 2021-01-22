Похищение человека в Харькове: полиция выяснила, кого похитили возле ТРЦ на улице Академика Павлова
Ранее сообщалось о том, что днем 21 января возле торгового центра «Французский бульвар» на улице академика Павлова в Харькове похитили человека.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители установили личность похищенного. Им оказался 26-летний харьковчанин.
По данным полиции, 21 января около 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что на парковке у торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» мужчину, который при этом оказывал сопротивление .
Позже разыскиваемый автомобиль был обнаружен в сожженном состоянии в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги.
Людей внутри транспортного средства не было.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.