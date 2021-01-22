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В Николаевской области КОРД штурмом взял дом мужчины, который изрезал отца и открыл стрельбу, ранив трех полицейских

В Николаевской области КОРД штурмом взял дом мужчины, который изрезал отца и открыл стрельбу, ранив трех полицейских

В Николаевской области со стрельбой задержали местного жителя, который искалечил своего отца и ранил нескольких полицейских.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

36-летний житель Доманевки во время конфликта с отцом, который произошел 20 января, отрезал ему нос, губы и половой орган. Раненый 55-летний мужчина смог дойти до дома своей сестры, где ему вызвали скорую помощь.

На следующий день, 21 января, в дом злоумышленника прибыли полицейские, по которым он сразу открыл стрельбу. В результате ранения получили трое правоохранителей, однако их жизни сейчас ничего не угрожает.

Для задержания вооруженного мужчины была введена специальная полицейская операция. Спецназовцы КОРД штурмом взяли дом, разоружили и задержали злоумышленника, он жив. На нем был бронежилет.

Мужчина после задержания сказал полицейским, что стрелял в них, чтобы «привлечь внимание», а отца порезал, потому что он «не успокаивался».

«Я на него надел наручники, и начал его держать, только потом он успокоился. Я не ожидал, что у него было столько силы ... Я его бил в голову кулаками, пришлось ему отрезать нос и губы», - сказал мужчина.

По данным полиции, в доме обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны и взрывные устройства.

На дверях были растяжки с дымовой гранатой, которые приводились в действие с помощью радиосвязи. Станция управления для срабатывания взрывчатки была при задержанном.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. За умышленное тяжкое телесное повреждение и посягательство на жизнь правоохранителей ему грозит пожизненное заключение.


Агентство Телевидения Новости

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