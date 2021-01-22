Хотел отомстить, лишив жизни: жителя Харьковщины подозревают в покушении на убийство знакомого

31-летнему жителю Харьковщины правоохранители сообщили о подозрении в покушении на убийство знакомого, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установлено, 20 января около 00:30 в селе Черкасские Тишки Харьковского района двое мужчин употребляли алкоголь в доме своих знакомых в селе Черкасские Тишки. Во время застолья они поссорились из-за бытовых проблем.

После ссоры 29-летний мужчина поехал домой, а через некоторое время 31-летний приятель отправился за ним - хотел отомстить обидчику, лишив его жизни.

Он догнал потерпевшего и в ходе выяснения отношений ударил его несколько раз ножом. Только после криков жертвы злоумышленник остановился - выбросил нож и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Полицейские задержали 31-летнего мужчину на месте происшествия. Установлено, что злоумышленник ранее был осужден за разбой.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости