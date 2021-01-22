Растаможка автомобилей на иностранных номерах: "евробляхерам" дадут "последнюю" отсрочку

Финансовый комитет Верховной Рады согласовал два законопроекта о временном упрощении растаможки автомобилей на иностранных номерах. Об этом сообщается на сайте комитета.

Законопроекты будут касаться автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года. Их можно будет растаможить по ставке, которая не будет превышать тысячи евро. Деньги от растаможки предлагают направить на вакцинацию от коронавируса.

Нардеп Александр Ковальчук "призвал украинцев не верить в то, что можно будет еще раз "раскачать" Верховную Раду на льготы, а платить пошлину при ввозе автомобилей, иначе придется платить штрафы".

Он также пообещал, что в ближайшее время будет наработан законопроект, предусматривающий постепенное снижение стоимости растаможки транспортных средств в течение пяти лет.

Данные инициативы не устроили представителей организации АвтоЕвроСила.

"3704 давал возможность абсолютно всем, и на будущее, владеть транспортными средствами доступно. Но за тем законопроектом, о котором сегодня говорил Ковальчук, ограничиваемся только теми транспортными средствами, которые были завезены в 31.12.2020. То есть "евробляхерам" можно, а другим это будет потом. Это "потом" только для "блях" мы делаем уже 4,5 лет. Когда это будет для всех - вообще неизвестно", - сказал Олег Ярошевич.

В связи с этим "евробляхеры" снова планируют пикетировать Верховную Раду, чтобы приняли законопроект №3704.

Напомним, в последний раз по данному поводу "евробляхеры" пикетировали Раду в ноябре 2020.

Агентство Телевидения Новости