День Соборности Украины: как его отметили в Харькове

Сегодня Украина празднует День Соборности Украины.

Этот праздник отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

В Харькове сегодня традиционно горожане собрались у памятника Тарасу Шевченко – они создали символическую цепь единения.

С собой они несли вышитые полотенца и украинские флаги.

Люди говорят, что для них этот день особенный еще и потому, что на Востоке Украины до сих пор продолжается война.

По данным правоохранителей, на акцию пришли около 100 человек.

Агентство Телевидения Новости