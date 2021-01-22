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День Соборности Украины: как его отметили в Харькове
Сегодня Украина празднует День Соборности Украины.
Этот праздник отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.
В Харькове сегодня традиционно горожане собрались у памятника Тарасу Шевченко – они создали символическую цепь единения.
С собой они несли вышитые полотенца и украинские флаги.
Люди говорят, что для них этот день особенный еще и потому, что на Востоке Украины до сих пор продолжается война.
По данным правоохранителей, на акцию пришли около 100 человек.
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