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Чемпион Армении изъявил желание играть за "Металлист 1925". Но с одним условием

Чемпион Армении изъявил желание играть за Металлист 1925. Но с одним условием

Воспитанник харьковского футбола ждет возвращения домой.

27-летний харьковский защитник Сергей Вакуленко, игравший в Украине за "Маруполь", донецкий "Олимпик", киевский "Арсенал" и львовские "Карпаты", минувший сезон провел за команду "Арарат-Армения (Ереван) и стал с ней чемпионом Армении.

В нынешнем сезоне Вакуленко в  составе "Арарата-Армении" также борется за чемпионство. На зимнюю паузу три команды - "Арарат-Армения", просто "Арарат" и "Алашкерт" ушли с одинаковым количестовм очков. При этом у "Арарата-Армении" игра в запасе.

Сергей Вакуленко в интервью изданию "Футбол 24" заявил следующее:

Помню, в детстве я мечтал стать футболистом, потому что смотрел и вдохновлялся игрой "Металлиста", хотел выступать за этот клуб. Даже сейчас, если бы "Металлист 1925" вышел в Премьер-Лигу, с удовольствием присоединился бы к ним. Всегда стремился играть в родном городе. Кстати, они приглашали меня после "Карпат". Но в тот момент мне хотелось попробовать свои силы за границей.

Агентство Телевидения Новости

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