В центре Минска мужчина поджег себя

В Беларуси у здания правительства в центре Минска 35-летний мужчина совершил самоподжог.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

Мужчина облил себя какой-то жидкостью и поджег.

Пламя с горящей человека сбили охранники с помощью огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая отвезла пострадавшего.

Место происшествия оцепили правоохранители.

Позже выяснилось, что мужчине, который совершил самоподжог, 35 лет, обстоятельства происшествия выясняются.

В Минздраве страны отметили, что пострадавший находится без сознания. При первичном осмотре у него диагностировали ожоги более 50% тела.

Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александра Лукашенко.

Украина, как и ряд европейские стран, а также США и Канада, не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Лукашенко отказался покидать пост и инициировал изменения в Конституцию Беларуси, хотя недавно заявил, что уже не так остро воспринимает то, что когда-то придется заканчивать деятельность и передавать власть новому поколению.





Агентство Телевидения Новости