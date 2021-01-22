Пожар в доме престарелых в Харькове. Привлекут ли владельцев сгоревшего заведения к ответственности?

По факту пожара в частном доме престарелых возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение пожарной безопасности, повлекшее смерть людей». Задержаны 4 человека - владелец дома, арендатор и его жена, которые и организовали бизнес, и администратор дома.

Но официально о подозрении еще никому не объявлено, а о мере пресечения тоже речь пока не идет, ведь выясняется, какой был статус дома престарелых и соседнего реабилитационного центра для наркозависимых, а также на каком основании там находились люди и кто именно должен был отвечать за безопасность.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Хочу зауважити, що ці особи затримані за підозрою, вирішується питання про юридичну кваліфікацію цих дій, збираються матеріали та доказова база й вирішується питання, чи буде повідомлятись про підозру. Наразі офційних документів щодо дільності реабцентру або центру для людей похилого віку у правоохоронних органів немає, наразі встановлюється, чи взагалі є такі документи, чи повинні вони бути, на якій підставі ці особи займалися цією діяльністю.

Дело в том, что по украинскому законодательству хоспис или дом для пребывания престарелых может быть только в государственной или коммунальной собственности, но спрос на такие услуги огромен. Ведь, например, в городском хосписе только 80 коек, и чтобы стать пациентом этого заведения нужно иметь медицинские обоснования и собрать кучу документов. Частные хосписы этого не требуют.

Сейчас в интернете можно найти несколько десятков предложений по Харькову для устройства в частные дома престарелых, цены колеблются от шести до 8 тысяч в месяц и выше, в зависимости от качества и количества услуг.

Почти все они расположены именно в усадьбах в частном секторе. Часть из них оформлена как отели с существующим там медицинским кабинетом, часть - просто как сданное в аренду жилье.

В этом случае даже у пожарных нет особенных возможностей его проверить. Ведь оформить бизнес как частный хоспис нельзя. А потому - никаких требований по содержанию такого пансионата нет.

Более того - именно по такому принципу в Харькове существуют неофициальные частные психиатрические стационары, дома инвалидов, реабилитационные центры для игроманов, людей с алкогольной или наркотической зависимостью.

По данным следствия, владельцам сгоревшего пансионата принадлежат еще два дома престарелых и два реабилитационных центра. Правда, по указанным адресам пока никто не открывает.

Кстати, один из центров - именно тот, что находится рядом со сгоревшим домом, - для наркозависимых, по словам местных жителей, они помогали тушить огонь.

Местные же такому соседству никогда не радовались, центр здесь существует более 5 лет.

Лариса Матвеева, соседка

Я здесь собирала записки, «спасите-сохраните, нас здесь бьют, позвоните родственникам», я собирала шприцы и иголки, у меня внуки приносили шприцы, мне это надо?! Кто-то деньги лопатой будет грести, а мне зачем все это?! Если бы они были благотворители, они не брали б деньги такие с больных людей.

По предварительным данным, владельцев пострадавшего от пожара дома и центров несколько лет назад уже пытались привлечь к уголовной ответственности за незаконное содержание людей, но до суда дело не дошло.

Пациенты говорят, из-за того, что отсутствуют правила ведения такого бизнеса, родные не могут получить гарантии по содержанию их близких в таких заведениях. И нередко не видят разницы между официальным медучреждением и частным центром. Поэтому многие из тех, кто находится на содержании, страдают от жестокого своеволия персонала.

Но доказать это у наркозависимых или пожилых инвалидов нет возможности.

Они не дают ни телефоны, ни возможности с ними поговорить. У близких просто выкачивают деньги и рассказывают, что «ребенок поправляется». Если тебе плохо, просишь обезболивающее, тебя могут закрыть в комнате и сказать: «Молись». С тобой могут не разговаривать, закрыть в подвале, связать.

После пожара срочно начались проверки всех частных учреждений содержания и тех, которые вызывают сомнения, и тех, нареканий к которым не было.

Но на каком основании и что именно проверять, даже следователи не знают, ведь сам факт их существования не противоречит закону, а правил, по которым они должны работать, нет.

Александр Фильчаков, облпрокурор

Данні заклади - вони по закону не передбачають обв`язкового лицензування. Кримінальна відповідальність настає у випадку перебування осіб у примусовому порядку. Тогда в діях осіб, які організували центр, передбачена кримінальна відповідальність - це незаконне позбавлення волі.

Инна Уварова, и.о. главы администрации Холодногорского района

Те, що відпрацювала поліція, це 5 адрес. Наскліьки мені відомо, вони працювали ввечері, вночі оперативні групи. Ми сьогодні зранку комісійно відправили ще на 3 адреси, про які виявили інформацію про подібні місця

Подобная трагедия произошла в 2016 году под Киевом, тогда после пожара в частном пансионате престарелых правительство пообещало пересмотреть работу таких заведений и регламентировать ее. Чтобы реальный бизнес мог законно работать и предоставлять качественные услуги, а те, кто не хочет тратиться на безопасность, ушли с рынка. Впрочем, ничего сделано так и не было.

Роман Чумак, юрист

Такая діяльність особливим порядком ніяк не регулюється, державі потрібно встановити певні правила щодо діяльності таких закладів, а вже після цього з`ясовувати, яким чином контролювати. ГСЧС, наприклад, займається контролем будь-яких підприємств й организацій, але вона не може привести перевірку всіх орендованих приміщень у місті Харкові, оскількі це неможливо.

Правоохранители открыли еще одно уголовное дело – по факту небрежности инспекторов ГСЧС, но говорят, если только установят, что они должны были проверять сгоревший дом. Если нет, то даже решетки на окнах не будут отягчающим фактором - в частном доме владельцы устанавливают их по своему усмотрению.

Агентство Телевидения Новости