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День Соборности в Украине: в Харькове сто человек создали живую цепь

Люди собрались у памятника Тарасу Шевченко. Принесли национальные флаги и спели гимн Украины.

Участники акции рассказывают: ежегодно такие мероприятия проводятся по всей Украине, поэтому и Харьков присоединяется к инициативе. Из-за пандемии люди создали цепь с помощью рушника. Говорят, такие меры необходимы, чтобы напомнить всем украинцам, что Украина целостная, независимая и едина - с Востока на Запад.

Галина Куц, политолог

Було прийнято 4-й Універсал і у цьому універсалі було записано про українську незалежність. І фактично 24 серпня 1991 року це стало відновлення державності. І це треба так трактувати. І я думаю, що у майбутньому історики будуть так трактувати.

Анна Никонова, участница акции

Коли йде, коли Росія розгортає не тільки гібридну війну, а ще й займається міжнародним тероризмом, це особливо важливо. Ці дні - особливо після революції гідності. Нам необхідно збиратися у більших масштабах. Тим більше  Харків – найближчий до прифронтової зони.

Пенсионерка Нина Басиста ежегодно приходит к памятнику Тарасу Шевченко в день Соборности Украины. Она рассказывает, что для нее это особенный день, ведь не понаслышке знает о жестоком прошлом, когда страна не имела независимости.

Нина Басиста, пенсионерка

Ви, знаєте, я із сім’ї репресованих. І я знаю, що було і в 1933 році, і в 1937 році, як страждали українці. Я кожний год приходжу 18 травня, тому що те, що пережила родина мого батька і мій батько, пережили кримські татари.

По официальным данным полиции, к акции присоединились около ста человек.

Сегодня также в социальных сетях запустили флешмоб - так называемую  виртуальную онлайн-цепь единства.

 

Агентство Телевидения Новости

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