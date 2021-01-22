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В Балаклейскиом районе горела многоэтажка: из дома эвакуировали 7 жильцов, двое из них - подростки

В Балаклейскиом районе горела многоэтажка: из дома эвакуировали 7 жильцов, двое из них - подростки

Сегодня, 22 января, днем в Балаклее произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре в доме на улице Соборной,46 поступила спасателям в 14:26.

На момент прибытия на вызов спасателей в квартире на 1-м этаже жилой девятиэтажки горели домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 40 кв.м.

Из-за сильного задымления с верхних этажей спасатели эвакуировали 7 человек, из них с 4-го этажа по автолестнице спустили 2 подростков.

В 14:57 пожар локализовали и в 15:35 ликвидировали.

Его причину и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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