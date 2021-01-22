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В Балаклейскиом районе горела многоэтажка: из дома эвакуировали 7 жильцов, двое из них - подростки
Сегодня, 22 января, днем в Балаклее произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Информация о пожаре в доме на улице Соборной,46 поступила спасателям в 14:26.
На момент прибытия на вызов спасателей в квартире на 1-м этаже жилой девятиэтажки горели домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 40 кв.м.
Из-за сильного задымления с верхних этажей спасатели эвакуировали 7 человек, из них с 4-го этажа по автолестнице спустили 2 подростков.
В 14:57 пожар локализовали и в 15:35 ликвидировали.
Его причину и ущерб устанавливают.
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