Пожар в харьковском пансионате. О чем рассказал Президент Зеленский во время визита на место трагедии

Пожар в пансионате для пожилых людей под названием «Золотое время» вспыхнул 21 января. На пепелище нашли тела 15 человек. Еще 12 человек - удалось спасти из огня. Пятеро из них сейчас находятся в медицинских учреждениях города. Один пенсионер с ожогами тела 15 процентов - в больнице скорой и неотложной помощи. Его состояние специалисты оценивают как состояние средней тяжести. Четверо пострадавших - в городской больнице номер 17. Их жизни ничего не угрожает.

Дмитрий Черепов, главный врач 17-й городской больницы Харькова:

Стан задовільний, але є проблема: двоє людей абсолютно адекватні і двоє людей з перенесеними раніше захворюваннями не мають достатнього, повного спілкування з медичними працівниками.

Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности. В Государственном бюро расследований открыли дело о возможной служебной халатности со стороны спасателей, которые должны проверять такие заведения. Задержаны 4 человека. Это владелец дома, арендатор, директор и администратор пансионата. На место трагедии прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что вопрос существования подобных учреждений не урегулирован на государственном уровне, поэтому эту проблему нужно решать.

Владимир Зеленский, Президент Украины:

Я вважаю, що нормально не врегульовано в державі, тому що ми бачимо такий випадок. Зараз вже з'ясовано, що таких об'єктів у людини чи декількох людей, які мали такий приватний будинок, таких об'єктів у Харкові вже знайшла Національна поліція шість об'єктів. Мої співчуття до харків'ян, але, думаю, що треба ставити задачу по всій країні. Знайти такі об'єкти.

Правительственная комиссия продолжает работу на месте трагедии. Сейчас следователи рассматривают три основные версии трагедии: поджог, неосторожное обращение с электроприборами и короткое замыкание электросети.

В Харькове День траура был объявлен сегодня, 22 января. В городе приспустили флаги и отменили развлекательно-концертные мероприятия. А вот субботу, 23 января президент объявил национальным Днем траура по погибшим в харьковском пансионате.

Лечение пострадавших и похороны погибших при пожаре оплатит город, об этом сообщили в городском совете. Кроме того, пострадавшим в результате пожара в доме престарелых будет оказана материальная помощь из областного бюджета.





Агентство Телевидения Новости