В ДТП под Чугуевом погибла девушка

Сегодня в 17:20 на трассе Чугуев-Великий Бурлук в поселке Кочеток столкнулись Mitsubishi Pajero и мотоцикл с коляской.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 19-летняя девушка-пассажир мотоцикла от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

52-летний мужчина, управлявший мотоциклом, получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу.

Водителю внедорожника 51 год. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости