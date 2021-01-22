22.01.2021 23:20
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В ДТП под Чугуевом погибла девушка
Сегодня в 17:20 на трассе Чугуев-Великий Бурлук в поселке Кочеток столкнулись Mitsubishi Pajero и мотоцикл с коляской.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 19-летняя девушка-пассажир мотоцикла от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.
52-летний мужчина, управлявший мотоциклом, получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу.
Водителю внедорожника 51 год. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ст.286 УК Украины.
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