Сегодня в Украине траур из-за пожара в харьковском доме престарелых

В Украине в субботу, 23 января, объявлен государственный траур из-за пожара в Харькове, в результате которого умерли 15 человек.

Напомним, трагедия произошла 21 января в одном из частных домов для престарелых. В результате погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. В Министерстве внутренних дел сообщили, что все жертвы были маломобильными и находились на втором этаже здания. А так, как огонь распространялся быстрыми темпами, их спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения установленных требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований открыли дело в отношении сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сейчас рассматривается три основных версии пожара в пансионате:

Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)

Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;

Пожар возник в результате замыкания электросети.

В связи с инцидентом правоохранители задержали четверых человек - владельца дома, арендатора здания и его жену, которая фактически управляла пансионатом, и администратора учреждения. Всем им сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей.

Агентство Телевидения Новости