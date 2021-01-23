Полковника "Альфы" СБУ задержали за подготовку убийства генерала СБУ Наумова

В заказе убийства подозревают бывшего зампреда СБУ Дмитрия Нескоромного, он объявлен в розыск. Об этом в своей статье "Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ, начальника Главка ВБ Андрея Наумова!" написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

Он отметил: "Небывалое событие в истории СБУ. По данным источников в СБУ, сегодня по подозрению в организации заказного убийства задержан сотрудник управления по борьбе с терроризмом СБУ ("Альфа") полковник Андрей Расюк. Он якобы собирался передать деньги за убийство, ни много ни мало, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова".

Бутусов продолжил: "Наумов - "правая рука" и друг председателя СБУ Ивана Баканова. Бывший прокурор и чиновник, которому президент Владимир Зеленский всего после года службы в СБУ присвоил звание бригадного генерала.

Не менее потрясает, что, по версии СБУ, заказчиком убийства Наумова выступал... Дмитрий Нескоромный - полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019-го по назначению Зеленского занимал должность заместителя председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности.

Нескоромный объявлен в розыск, ему запрещен выезд из Украины.

Трудно подобрать слова. По сути, сегодня руководство СБУ заявило, что в окружении Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния".

Главред Цензор.НЕТ отметил: "Предпосылки для таких "бригадных" разборок возникли уже давно. Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути, "крышуют" теневой бизнес. В начале 2020-го года главным "решалой" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов. Так что подоплека скандала очевидна!".

"Наумов сделал в СБУ просто головокружительную карьеру. Бывший прокурор, всего за год службы он впервые в истории СБУ сделал свое скромное управление внутренней безопасности Главным управлением - по сути, самой влиятельной структурой в СБУ. Теперь любые вопросы по таможне, по закрытию уголовных дел, все, что нужно "порешать", Баканов делает через Наумова. Наумов, по сути, стал символом коррупции и вседозволенности приближенных к Зеленскому и Баканову сотрудников СБУ. Это теперь очень богатый человек, который по своему коррупционному влиянию намного превзошел и Демчину, и Семочко при прошлой власти", - подчеркнул Бутусов.

Агентство Телевидения Новости