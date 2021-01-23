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Где нет воды 23 января: адреса

Где нет воды 23 января: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Баварская, 1 до 20:00 23.01.21 г., ул. Пермская, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 24.01.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 23.01.21 г.

Московский район:

ул. Светлая, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 23.01.21 г.; пр. Тракторостроителей, 107-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 89 (п. №7, стояк) до 20:00 24.01.21 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 23.01.21 г.; пр. Гагарина, 170 (п. №3, стояк) до 20:00 24.01.21 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк), ул. Танкопия, 32 (п. №5, стояк) до 20:00 24.01.21 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 52 (стояк) до 20:00 23.01.21 г.

Шевченковский район:

ул. Шатиловская (Ленина), 29 (п. №2) до 20:00 24.01.21 г.

 

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