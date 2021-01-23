Где нет воды 23 января: адреса
Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Баварская, 1 до 20:00 23.01.21 г., ул. Пермская, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 24.01.21 г.
А также:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 23.01.21 г.
Московский район:
ул. Светлая, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 23.01.21 г.; пр. Тракторостроителей, 107-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 89 (п. №7, стояк) до 20:00 24.01.21 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 23.01.21 г.; пр. Гагарина, 170 (п. №3, стояк) до 20:00 24.01.21 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк), ул. Танкопия, 32 (п. №5, стояк) до 20:00 24.01.21 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 52 (стояк) до 20:00 23.01.21 г.
Шевченковский район:
ул. Шатиловская (Ленина), 29 (п. №2) до 20:00 24.01.21 г.