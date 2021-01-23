Горнолыжник упал перед финишем и пересек финишный створ без сознания

Жуткое падение произошло на скорости более 150-ти километров в час

В австрийском Кицбюэле на трассе скоростного спуска состоялся этап розыгрыша Кубка мира.

26-летний швейцарский спортсмен Урс Криенбюль к последней возвышенности перед финишем развил скорость 146,7 км/ч. На этой скорости он оттолкнулся от трамплина и полетел еще быстрее. Однако приземлиться на ноги не сумел. Потеряв равновесие, Криенбюль ударился головой и лишился чувств. По инерции без сознания он пересек финишный створ и, как оказалось, занял в итоге 25-е место.

Криенбюля эвакуировали в госпиталь на вертолете. Придя в чувства, он узнал своего тренера, но не помнил момента падения.





Агентство Телевидения Новости