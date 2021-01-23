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По всей России начались протесты в поддержку Навального: есть задержанные

По всей России начались протесты в поддержку Навального: есть задержанные

В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, во время которых уже есть первые задержанные. Как передает DW, первые акции стартовали в Хабаровске около 13:00 по местному времени (в 5 утра по Киеву). Еще до начала митингов полиция задержала стримеров YouTube на площади, где они ждали, пока соберутся люди.

Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Они скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина — под суд!" и "Путин — вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента. Вскоре начались отдельные задержания протестующих.

Сотрудники ОМОНа сначала пытались оттеснить собравшихся с площади, дальше уже применяли дубинки при задержании. Полиция утверждает, что акция не согласована с властями, поэтому требует от её участников разойтись.

Между тем Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision.

Как сообщалось, 17 января Навальный был задержан в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта "Шереметьево". Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок" в конце августа прошлого года в РФ.

18 января Навального увезли в СИЗО "Матросская тишина" с ВВС в Химках, где он пробыл ночь и где состоялся суд, который назначил ему 30 суток ареста.

Позже адвокат политика Ольга Михайлова сообщила, что судебное заседание об изменении Навальному условного срока на реальный перенесли на 2 февраля.

Агентство Телевидения Новости

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