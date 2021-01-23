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Байден убрал с рабочего стола кнопку, установленную Трампом для заказа Coca-Cola

Байден убрал с рабочего стола кнопку, установленную Трампом для заказа Coca-Cola

Президент США Джо Байден убрал со стола в Овальном кабинете кнопку заказа диетической Coca-Cola, установленную его предшественником Дональдом Трампом. Об этом в Twitter сообщил журналист Time Том Ньютон Данн.

«Президент Байден убрал кнопку диетической колы. Когда мы с Тимом Шипманом брали интервью у Дональда Трампа в 2019 году, мы были очарованы функцией маленькой красной кнопочки. Трамп нажал на нее, и дворецкий быстро принес диетическую колу на серебряном подносе. Теперь этой кнопочки нет», - написал Данн.

«Все думают, что это ядерная кнопка, и немного нервничают, когда я нажимаю ее», - ответил тогда Трамп журналисту

Отмечалось, что бывший президент выпивает по 12 банок Coca-Cola в день.

Агентство Телевидения Новости

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