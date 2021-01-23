Пожар в Харькове: стали известны имена погибших

Накануне в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обнародовали имена 15-ти погибших во время пожара в частном доме престарелых в Харькове. Жертвами трагедии стали девять женщин и шестеро мужчин:

Гробов Федор Иванович (78 лет);.

Телегун Федор Викторович (91 год);

Давиденко Павел Иванович (74 года);

Панин Виктор Семенович (80 лет);

Мартыненко Георгий Михайлович (79 лет);

Чернов Николай Анатольевич (74 года);

Дмитренко Анна Ивановна (91 год);

Звягинцева Вера Сергеевна (83 года);

Постовная Любовь Федоровна (80 лет);

Палант Ирина Семеновна (85 лет);

Панченко Валентина Николаевна (79 лет);

Мандригель Галина Михайловна (70 лет);

Орищенко Любовь Алексеевна (82 года);

Песина Елена (данные неизвестны);

Юрченко Ольга (данные неизвестны).

Агентство Телевидения Новости