Пожар в Харькове: стали известны имена погибших
Накануне в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обнародовали имена 15-ти погибших во время пожара в частном доме престарелых в Харькове. Жертвами трагедии стали девять женщин и шестеро мужчин:
Гробов Федор Иванович (78 лет);.
Телегун Федор Викторович (91 год);
Давиденко Павел Иванович (74 года);
Панин Виктор Семенович (80 лет);
Мартыненко Георгий Михайлович (79 лет);
Чернов Николай Анатольевич (74 года);
Дмитренко Анна Ивановна (91 год);
Звягинцева Вера Сергеевна (83 года);
Постовная Любовь Федоровна (80 лет);
Палант Ирина Семеновна (85 лет);
Панченко Валентина Николаевна (79 лет);
Мандригель Галина Михайловна (70 лет);
Орищенко Любовь Алексеевна (82 года);
Песина Елена (данные неизвестны);
Юрченко Ольга (данные неизвестны).