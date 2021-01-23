Абсурдный автогол

Футболист, выбивая мяч подальше от своих ворот, попал в партнера по команде, и от того мяч вернулся в ворота.

В матче чемпионата Бразилии по футболу между “Фламенго” и “Палмейрасом” шло компенсированное к первому тайму время. Счет был 0:0. Один центральный защитник “Палмейраса” Бенджамин Кущевич умудрился угодить мячом в другого центрального защитника “Палмейраса” Луана, после чего мяч залетел в ворота, Луан стал автором автогола, и “Фламенго” отрыл счет.

Во втором тайме футболисты “Фламенго” забили уже сами без помощи соперников и в итоге одержали победу – 2:0.





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