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Пожар в харьковском доме престарелых: арендатора взяли под стражу

Пожар в харьковском доме престарелых: арендатора взяли под стражу

Арендатору сгоревшего частного дома престарелых в Харькове Вячеславу Кравченко избрали меру пресечения. Его взяли под стражу сроком на 60 суток. Соответствующее решение приняла судья Киевского районного суда Харькова в субботу, 23 января.

Таким образом, Кравченко пробудет под стражей до 21 марта включительно. Ходатайство адвокатов о применение к подозреваемому меры пресечения в виде залога отклонили.

"Применить в отношении Кравченко Вячеслава мера пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 включительно без определения залога", - сообщила судья.

Агентство Телевидения Новости

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