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На Харьковщине выявили 325 новых случаев коронавируса

На Харьковщине выявили 325 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 325 человек. Из них 194 - жители Харьковского района, а 171 - жители города Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

48 заболевших - жители Изюмского района, 41 - Лозовского, 20 - Богодуховского, 8 - Купянского, 7 - Красноградского, 7 - Чугуевского районов.

Всего по области зарегистрировано 76295 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 65004 больных выздоровели, 1314 - умерли.

Агентство Телевидения Новости

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