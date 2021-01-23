СБУ подтвердила информацию о задержании своего сотрудника, который готовил убийство

Информацию о задержании полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова подтвердила пресс-служба СБУ в ФБ.

"Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлению коррупции, даже если это касается действующих или бывших сотрудников СБУ - независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной.

В рамках этой работы вчера были проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. На данный момент задержан один действующий сотрудника СБУ", - говорится в комментарии.

В пресс-службе СБУ попросили СМИ руководствоваться официальными источниками информации и пообещали предоставить подробную информацию по этому поводу впоследствии, "после завершения всех следственных и оперативных мероприятий и как только это позволят нормы законодательства, в частности процессуального".

Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что полковник спецподразделения СБУ "Альфа" Андрей Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

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