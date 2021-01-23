Нокаут на последней секунде раунда

Восстановиться за минуту отдыха между раундами не было никаких шансов.

В Токио состоялся вечер бокса, Главным его боем был поединок за титул чемпиона Японии во втором полулегком весе между Кёсуке Сакой и Такуей Ватанабе.

На последних секундах 6-го раунда Сака нокаутировал соперника. Ватанабе упал, как раз, когда прозвучал сигнал об окончании раунда. При этом боксер был настолько потрясен, что стало очевидно - 7-го раунда не будет.

Момент нокаута - на 34:00.





Агентство Телевидения Новости