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Жесткий карантин в Украине заканчивается: с 25 января действуют ограничения "оранжевой зоны"

Жесткий карантин в Украине заканчивается: с 25 января действуют ограничения оранжевой зоны

Украина выходит из усиленного карантина с 25 января. По всей стране возвращаются ограничения, действовавшие в декабре 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Тelegram.

"Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, действовавшим в декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью", - написал он.

Шмыгаль также отметил, что выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез, поэтому остаются требования по масочному режиму, социальной дистанции и дезинфекции.

Что запрещается с 25 января

проведение утренников в образовательных учреждениях;

проведение банкетов;

работа кинотеатров с числом зрителей в зале более 50% от мест;

работа кафе и ресторанов с 23:00 до 07:00;

работа спортзалов, если число посетителей на 20 кв. метров больше одного человека.

Таким образом, хоть и с ограничениями, но возобновляется работа ТРЦ, непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов, фитнес-центров и кинотеатров. Продолжает действовать масочных режим, а на улице необходимо иметь при себе документы.

 

Агентство Телевидения Новости

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