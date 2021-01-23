Пожар в Харькове: владельца дома арестовали

Собственника сгоревшего дома в Харькове, в котором действовал частный пансионат для пожилых людей, 67-летнего Славика Акопяна арестовали на 60 суток без права внесения залога. Соответствующее решение приняла судья Киевского райсуда Харькова Светлана Колесник.

Под стражей подозреваемый будет находиться до 21 марта.

Защитник Акопяна заявил в суде, что не согласен с подозрением, поскольку его подзащитный не вел совместной деятельности с супругами Кравченко, которые арендовали дом.

Ранее подозреваемых Ольгу Кравченко и ее мужа Вячеслава Кравченко, которых обвинение называет соответственно соорганизаторами частного заведения для пожилых людей, также арестовали без права внесения залога.

Между тем в суде началось заседание, на котором изберут меру пресечения последнему, четвертому подозреваемому по этому делу.

Агентство Телевидения Новости