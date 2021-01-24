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Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 24 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:  

Киевский район: ул. Пестеля (ч/с), ул. Проспектная (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Приходьковская (ч/с), ул. Соединенная (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Минераловодская (ч/с), ул. Галинская (ч/с), ул. Никоновская (ч/с), ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 24.01.21 г.

А также:

Московский район:

ул. Светлая, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 24.01.21 г.; ул. Гарибальди, 2 (п. №1) до 17:00 25.01.21 г.

Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (п. №4) до 17:00 24.01.21 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 7 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 170 (п. №3, стояк) до 20:00 24.01.21 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк), ул. Танкопия, 32 (п. №5, стояк), въезд Тарасовский, 12 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 24.01.21 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 52 (стояк) до 20:00 24.01.21 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 6 (п. №4, стояк) до 17:00 24.01.21 г., ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 24.01.21 г.

 

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