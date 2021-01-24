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Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 118 новых случаев, умерли 5 заболевших

Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 118 новых случаев, умерли 5 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 118 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 76413 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1319 человек, за минувшие сутки умерли 5 заболевших.

При этом 65320 заболевших уже выздоровели (316 из них – за прошлые сутки), 9774 человека еще болеют, причем 203 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 325 человек, 171 из них – жители Харькова.

 

Агентство Телевидения Новости

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