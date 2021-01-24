Сегодня 10:00
Просмотров: 49
Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 118 новых случаев, умерли 5 заболевших
В Харьковской области за сутки выявили 118 новых случаев заболевания коронавирусом.
Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 76413 инфицированных COVID-19.
Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1319 человек, за минувшие сутки умерли 5 заболевших.
При этом 65320 заболевших уже выздоровели (316 из них – за прошлые сутки), 9774 человека еще болеют, причем 203 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 325 человек, 171 из них – жители Харькова.
Загрузка...