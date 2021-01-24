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На Салтовке горела квартира в многоэтажке: во время пожара спасли мужчину

На Салтовке горела квартира в многоэтажке: во время пожара спасли мужчину

На Салтовке в Московском районе города накануне вечером произошел пожар в одной из многоэтажек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 января в 20:48 спасателям поступил вызов на пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Валентиновской, 35/81.

На момент прибытия пожарных в комнате и коридоре квартиры на 7-м этаже жилой многоэтажки горели домашние вещи и разный хлам. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Из-за сильного задымления лестничной клетки на девятом этаже, 26-летнего жителя квартиры спасателям пришлось вывести на свежий воздух.

В 21:11 пожар локализовали, а в 22:02 ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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