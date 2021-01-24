Харьковчанина арестовали за торговлю оружием: мужчине грозит тюремный срок

В Харькове суд арестовал мужчину, которого правоохранители задержали за торговлю оружием.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 правоохранители задокументировали, как 40-летний житель Харькова по предварительной договоренности пообещал продать мужчине огнестрельное оружие.

Через некоторое время подозреваемый по месту своего проживания передал покупателю нарезной карабин Mauser и получил за него 9800 гривен. После этого злоумышленник пообещал продать ему еще одну единицу огнестрельного оружия.

Так, 22 января он пытался продать автомат МP-40 за 35 000 гривен, во время чего его и задержали правоохранители. В домовладении задержанного полицейские в ходе обыска обнаружили и изъяли еще несколько единиц огнестрельного оружия.

23 января мужчине было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (покушение на незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что задержанный был ранее судим за совершение аналогичного и имущественного преступлений.

В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Харьковчанину грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости