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Смертельное ДТП в Чугуевском районе: машина переехала лежавшую на дороге женщину
Накануне в 17:20 на трассе в районе поселка Кочеток Чугуевского района водитель Volkswagen Passat переехал лежавшую на дороге женщину, которая от полученных травм скончалась.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд произошел на неосвещенном участке трассы, женщина лежала на проезжей части по ходу движения автомобиля.
Водитель авто остановился и вызвал скорую помощь, однако 56-летняя женщина умерла до приезда медиков.
Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.
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